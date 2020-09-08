صندوق التنمية الزراعية يُخصص 2 مليار ريال لتمويل استيراد المنتجات الغذائية.. تعرّف على الأنواع المستهدفة

دعا صندوق التنمية الزراعية، المستثمرين والشركات في قطاع الأغذية، إلى التقديم والحصول على «تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في الأمن الغذائي» والمخصص له (2) مليار ريال.

وذكر الصندوق –عبر تويتر- أن التمويل المقدم يهدف إلى دعم واستمرار سلاسل الإمداد ووفرة المعروض من السلع الغذائية، وذلك بتخصيص مبلغ (2) مليار ريال من خلال مزيج من القروض المباشرة وغير المباشرة.

وأضاف الصندوق، أن المنتجات المستهدفة تشمل: الأرز والسكر وفول الصويا والذرة الصفراء واللحوم الحمراء وزيوت الطعام.

Advertisements

ولمزيد من المعلومات أو طلبات التمويل يمكن زيارة الصندوق أو التواصل مع إدارة المشاريع المتخصصة عبر البريد الالكتروين التالي: [email protected]

اقرأ أيضًا:

صندوق «التنمية الزراعية» يعتمد قروضًا وتسهيلات بـ327 مليون ريال