صندوق التنمية الزراعية يُخصص 2 مليار ريال لتمويل استيراد المنتجات الغذائية.. تعرّف على الأنواع المستهدفة

التقديم متاح للمستثمرين والشركات العاملة بالقطاع..
دعا صندوق التنمية الزراعية، المستثمرين والشركات في قطاع الأغذية، إلى التقديم والحصول على «تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في الأمن الغذائي» والمخصص له (2) مليار ريال.
وذكر الصندوق –عبر تويتر- أن التمويل المقدم يهدف إلى دعم واستمرار سلاسل الإمداد ووفرة المعروض من السلع الغذائية، وذلك بتخصيص مبلغ (2) مليار ريال من خلال مزيج من القروض المباشرة وغير المباشرة.
وأضاف الصندوق، أن المنتجات المستهدفة تشمل: الأرز والسكر وفول الصويا والذرة الصفراء واللحوم الحمراء وزيوت الطعام.
ولمزيد من المعلومات أو طلبات التمويل يمكن زيارة الصندوق أو التواصل مع إدارة المشاريع المتخصصة عبر البريد الالكتروين التالي: [email protected]
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