«هدف»: برنامج «تمهير» يمنح المتدربين فرصًا أكبر في الحصول على الوظائف

يتحمل التأمين ضد المخاطر خلال فترة التدريب..
أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، أن برنامج التدريب على رأس العمل «تمهير»، يدعم تطوير المهارات المهنية والمعرفية للقوى الوطنية، من خلال إكسابهم الخبرات اللازمة التي تزيد من قابلية وفرص توظيفهم في سوق العمل، كما يحصل المتدرب في البرنامج على شهادة خبرة بعد إتمامه البرنامج التدريبي، في حين يتحمل الصندوق خلال فترة التدريب تأمين ضد المخاطر للمتدربين.
ويهدف برنامج «تمهير» إلى تدريب الكوادر الوطنية على رأس العمل، لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة.
وكان «هدف» قد أعلن في وقت سابق، عن شمول خريجي وخريجات الدبلومات من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية في المملكة في برنامج «تمهير»، يحصل خلالها المتدرب على مكافأة قدرها 2000 ريال، إلى جانب المشمولين سابقاً من خريجي الجامعات السعودية والمبتعثين من حملة درجة البكالوريوس فأعلى؛ حيث يحصلون على مكافأة مالية قدرها 3000 ريال. في حين تتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر.
ويأتي إدراج حاملي مؤهل الدبلوم في برنامج «تمهير» نتيجة للنجاحات التي حققها البرنامج في الفترة الماضية حول إكساب المتدربين المهارات والخبرات اللازمة التي يطلبها سوق العمل، والإسهام في زيادة نسب توظيف المتدربين والمتدربات.
وجدد «هدف»، دعوته إلى جميع منشآت القطاع الخاص لعرض الفرص التدريبية المتاحة لديه لاستقطاب الكوادر الوطنية وتدريبهم على رأس العمل ضمن البرنامج.
ووفقًا لآلية البرنامج، يتطلب تسجيل الأفراد وعرض الفرصة التدريبية للمنشآت من خلال البوابة الوطنية للعمل «طاقات» عبر الرابط.
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