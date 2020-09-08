السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يتفقد مركز القيادة والتحكم بصحة الحدود الشمالية .



عرعر 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واس

‏‎تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، مركز القيادة والتحكم بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة .

واطلع سموه خلال الزيارة على الخطة الصفرية لمواجهة

واستمع سموه لشرح مفصل من مدير صحة المنطقة عبدالله العازمي عن غرفة التحكم التي ترصد غرف الفحص بمستشفيات المنطقة ومحافظاتها .

‏‎كما استمع سموه لشرحٍ عن إدارة الطوارئ والأزمات بالشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد19) من خلال تجهيز غرف خاصة لمراقبة المستشفيات التي يقدر عددها بـ 11 مستشفى بالمنطقة ومعرفة القوى العاملة وجاهزيتها في الطواقم الطبية والإدارية واللوجستيىة والتدخل السريع لأي طارئ .

وأشاد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان ما قام به منسوبو صحة الشمالية من جهود لمنع العدوى ومعالجة المصابين وتتبع وعزل المخالطين وتوعية المواطنين والمقيمين، مبيناً أن هذه الجهود التي بذلوها ولا زالوا محل تقدير، ونابعة من حرصهم على القيام بواجبهم على أكمل وجه، سائلاً الله للجميع السلامة، وأن يحفظ البلاد والعباد من كل شر.

‏‎ونوه سموه بما خصصته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من ميزانيات ضخمة وما اتخذته من إجراءات حازمة للحد من انتشار الفيروس، وتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك، مبيناً سموه ضرورة مواصلة العمل وتنفيذ الخطط الموضوعة للحد من انتشار الفيروس، وتكثيف الجهود التوعوية والوقائية.

وشدد سموه على ضرورة التزام الجميع بالاحترازات الفردية وبروتوكولات العودة المؤسسية وعدم التهاون مهما كانت الأعذار، مبينًا سموه أن انخفاض أعداد المصابين بالمملكة وارتفاع نسبة الشفاء لا يعني انتهاء الجائحة كما أنه ليس مدعاة للتهاون.

// انتهى //

13:48ت م

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عرعر 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واس‏‎تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، مركز القيادة والتحكم بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة .واطلع سموه خلال الزيارة على الخطة الصفرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيدا 19 ) بالمنطقة ، التي أعدتها المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة .واستمع سموه لشرح مفصل من مدير صحة المنطقة عبدالله العازمي عن غرفة التحكم التي ترصد غرف الفحص بمستشفيات المنطقة ومحافظاتها .‏‎كما استمع سموه لشرحٍ عن إدارة الطوارئ والأزمات بالشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد19) من خلال تجهيز غرف خاصة لمراقبة المستشفيات التي يقدر عددها بـ 11 مستشفى بالمنطقة ومعرفة القوى العاملة وجاهزيتها في الطواقم الطبية والإدارية واللوجستيىة والتدخل السريع لأي طارئ .وأشاد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان ما قام به منسوبو صحة الشمالية من جهود لمنع العدوى ومعالجة المصابين وتتبع وعزل المخالطين وتوعية المواطنين والمقيمين، مبيناً أن هذه الجهود التي بذلوها ولا زالوا محل تقدير، ونابعة من حرصهم على القيام بواجبهم على أكمل وجه، سائلاً الله للجميع السلامة، وأن يحفظ البلاد والعباد من كل شر.‏‎ونوه سموه بما خصصته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من ميزانيات ضخمة وما اتخذته من إجراءات حازمة للحد من انتشار الفيروس، وتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك، مبيناً سموه ضرورة مواصلة العمل وتنفيذ الخطط الموضوعة للحد من انتشار الفيروس، وتكثيف الجهود التوعوية والوقائية.وشدد سموه على ضرورة التزام الجميع بالاحترازات الفردية وبروتوكولات العودة المؤسسية وعدم التهاون مهما كانت الأعذار، مبينًا سموه أن انخفاض أعداد المصابين بالمملكة وارتفاع نسبة الشفاء لا يعني انتهاء الجائحة كما أنه ليس مدعاة للتهاون.// انتهى //13:48ت م0106

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