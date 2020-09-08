السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية إحسان للخدمات القانونية



الرياض 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية إحسان للخدمات القانونية الدكتور هادي بن علي اليامي وأعضاء الجمعية.

وقدم الدكتور اليامي نبذة لسمو أمير منطقة الرياض عن الجمعية وأهدافها في تقديم الخدمات القانونية للأفراد والفئات المستهدفة وتعد من أوائل الجمعيات التخصصية في المملكة التي تعنى بتقديم المساعدات القانونية بشكل تطوعي ومنهم (الأيتام-الأرامل-المطلقات-ذوي الإحتياجات الخاصة-ذوي الدخل المحدود)، كما أشار إلى نشر الوعي والثقافة القانونية في الأوساط المجتمعية والمؤسساتية.

من جهته ثمن الأمير فيصل بن بندر دور الجمعية في أهدافها ورسالتها بتقديم المساعدة القانونية بشكل تطوعي وتوعوي للمجتمع .

// انتهى //

13:41ت م

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