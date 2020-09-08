السعودية اليوم / مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يوزع 8.920 نسخة من مختلف إصداراته خلال شهر ذي الحجة 1441هـ



المدينة المنورة 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واس

وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة خلال شهر ذي الحجة 1441هـ، ما مجموعه 8.920 نسخة من القرآن الكريم بمختلف الأحجام، والترجمات، والكتب الدينية، لمجموعة من الجهات الحكومية.

وأوضح تقرير صادر من المجمع عن توزيعاته خلال الشهر الماضي أنه تم توزيع 6.620 نسخة من المصحف الشريف من مختلف الأحجام، و2.300 نسخة من الكتب الدينية.

وأضاف التقرير أن إجمالي ما وزعه المجمع منذ بداية توزيعه لإصداراته في 23 من شهر جمادى الأولى من عام 1405هـ، وحتى نهاية شهر ذي الحجة الماضي 1441هـ، وصل إلى 318.155.274 نسخة من مختلف الإصدارات.

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13:35ت م

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