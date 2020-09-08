السعودية اليوم / مدير تعليم الطائف يتفقد سير العملية التعليمية وتفعيل منصة مدرستي



الطائف 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واس

تفقد مدير تعليم الطائف طلال اللهيبي العديد من المدارس التعليمية في المحافظة لبحث سير العمل في الميدان وما يقدم من خدمات ودعم فني للطلاب وأولياء أمورهم؛ لتفعيل ‎

وتداخل اللهيبي مع الطلاب عن بعد وشاهد أداء المعلمين واستمع لتساؤلات الطلاب.

وأكد المدير العام للتعليم في محافظة الطائف ، على أهمية بذل المزيد من الجهود التي تقدم خلال المرحلة الحالية وصولا إلى قدر كبير من التوافق مع بيئة المدرسة، وبما يضمن استمرارية التعلم عن بعد، والتركيز على دور الأسرة الفاعل في تحقيق النتائج المرجوة وتنمية دافعية الطلاب والطالبات للتعلم عن بعد.

وأشاد بجهود القادة والمعلمين في تقديم الدروس عن بعد عبر القاعات الافتراضية، كما وقف المدير العام على مركز عمليات الدعم والمساندة لمنصة مدرستي وشاهد كافة التجهيزات والتي ستكون مقر لتدريب بعض المعلمين الذين قد يواجهون بعض الإشكاليات في دخول المنصة بالإضافة إلى فتحها أمام المعلمين لتسجيل دروسهم الافتراضية وتقديمها للطلاب بالإضافة إلى تواجد فريق متخصص لتقديم الدعم والمساندة للمعلم والطالب وولي الأمر فيما يخص منصة مدرستي.

// انتهى //

13:25ت م

0098



الطائف 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واستفقد مدير تعليم الطائف طلال اللهيبي العديد من المدارس التعليمية في المحافظة لبحث سير العمل في الميدان وما يقدم من خدمات ودعم فني للطلاب وأولياء أمورهم؛ لتفعيل ‎ منصة مدرستي بما يحقق استقرار سير العملية التعليمية عن بُعد.وتداخل اللهيبي مع الطلاب عن بعد وشاهد أداء المعلمين واستمع لتساؤلات الطلاب.وأكد المدير العام للتعليم في محافظة الطائف ، على أهمية بذل المزيد من الجهود التي تقدم خلال المرحلة الحالية وصولا إلى قدر كبير من التوافق مع بيئة المدرسة، وبما يضمن استمرارية التعلم عن بعد، والتركيز على دور الأسرة الفاعل في تحقيق النتائج المرجوة وتنمية دافعية الطلاب والطالبات للتعلم عن بعد.وأشاد بجهود القادة والمعلمين في تقديم الدروس عن بعد عبر القاعات الافتراضية، كما وقف المدير العام على مركز عمليات الدعم والمساندة لمنصة مدرستي وشاهد كافة التجهيزات والتي ستكون مقر لتدريب بعض المعلمين الذين قد يواجهون بعض الإشكاليات في دخول المنصة بالإضافة إلى فتحها أمام المعلمين لتسجيل دروسهم الافتراضية وتقديمها للطلاب بالإضافة إلى تواجد فريق متخصص لتقديم الدعم والمساندة للمعلم والطالب وولي الأمر فيما يخص منصة مدرستي.// انتهى //13:25ت م0098

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