السعودية اليوم / توزيع أجهزة لوحية على طلاب وطالبات المرحلة الثانوية بـ "تعليم المهد"



المدينة المنورة 20 محرم 1442هـ الموافق 08 سبتمبر 2020م واس

شرعت إدارة التعليم بمحافظة المهد اليوم في تنفيذ مبادرة توزيع أجهزة لوحية على طلاب وطالبات المرحلة الثانوية بمدارس المحافظة, بدعم مؤسسة تكافل الخيرية.

وأفاد مدير التعليم بالمحافظة محمد بن علي القحطاني أن المبادرة التي تقدمها مؤسسة "تكافل" الخيرية قدمت حتى الآن 63 جهازاً لوحياً ويتم حصر الطلاب والطالبات المستفيدين بالتنسيق مع قادة وقائدات المدارس, بهدف دعمهم لمواصلة تحصيلهم العلمي - عن بعد - خلال الفصل الدراسي الجاري .

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13:24ت م

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