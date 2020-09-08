السعودية اليوم / الجامعة الإسلامية تنفّذ برنامج "تميَّز" لدعم الدراسات والأبحاث



المدينة المنورة 20 محرم 1442هـ الموافق 08 سبتمبر 2020م واس

أعلنت الجامعة الإسلامية ممثلة بعمادة البحث العلمي بدء تنفيذ برنامج "تميًّز" في عامه الثاني لدعم الدراسات العلمية المتميزة للمجموعات البحثية.

ودعت العمادة الراغبين في الاستفادة من الدعم إلى تقديم مشروعاتهم العلمية للعمادة خلال الفترة من الـ 22 لغاية الـ 29 من محرم الجاري عبر نظام "باحث" المتاح عبر الخدمات الإلكترونية.

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13:22ت م

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