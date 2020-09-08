السعودية اليوم / سمو أمير نجران يرأس الاجتماع الرابع للجنة التنفيذية للإسكان التنموي



نجران 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واس

رأس صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة، اليوم بقاعة الاجتماعات بديوان الإمارة، الاجتماع الرابع للجنة التنفيذية للإسكان التنموي.

وأعلن سموه خلال الاجتماع عن قرب تأسيس أول جمعية أهلية مختصة بالإسكان بمدينة نجران، والبدء بإجراءات العمل على تأسيس جمعية أخرى بمحافظة شرورة، كما استعرض الاجتماع حالة المهام والمستهدفات، وواقع المشاريع والدعم.

وأبدى سمو أمير المنطقة سعادته بتزايد أعداد المتطوعين في برامج الإسكان، وحماس المجتمع للمساهمة في التنمية الوطنية والارتقاء بالخدمات، ليكونوا ملهمين في صنع المبادرات التطوعية الإسكانية، إذ بلغ عدد المتطوعين في المنطقة 156 متطوعا.

وقال سموه "نحن على يقين بأن برنامج التطوع بالمنطقة سوف يفوق المستهدفات، كون التطوع غريزة في مجتمعنا، فضلا عن حرص الجميع على بناء مجتمع حيوي ينطلق من رؤية المملكة 2030".

وأعرب سموه عن شكره لمعالي وزير الإسكان، ماجد بن أحمد الحقيل، على متابعته ودعمه لبرامج ومشاريع الإسكان بالمنطقة، ولمنسوبي فرع الوزارة والجهات المشاركة، كما أعرب سموه عن شكره لرجال وسيدات الأعمال، ومؤسسات القطاع الخاص على التجاوب مع منصة "جود"، التي سجلت بفضل مبادراتهم حصول مشاريع الإسكان بالمنطقة على تمويل غير حكومي بلغ 59 مليون ريال، مثمنا سموه إسهاماتهم الخيرية، سائلا الله أن يزيدهم من فضله، ويجعل أعمالهم في موازين حسناتهم.

// انتهى //

13:15ت م

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