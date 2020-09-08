السعودية اليوم / الكويت تسجل 857 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الكويت 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واس

سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية ، 857 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 91.244 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 548 حالة وفاة .

// انتهى //

13:12ت م

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الكويت 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واسسجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية ، 857 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، وحالتي وفاة .وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 91.244 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 548 حالة وفاة .// انتهى //13:12ت م0093

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