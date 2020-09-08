رياضي / انطلاق الجولة الأخيرة من الدوري غدًا بـ 8 مواجهات



الرياض 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واس

يختتم غدًا دوري كأس الأمير

وعلى ملعب جامعة الملك سعود بالرياض ينتظر بطل الدوري فريق الهلال تتويجه غدًا، والذي بدوره يستضيف فريق الشباب، ويسعى الهلال من خلال المباراة لتأكيد حصوله على بطولة الدوري والوصول للنقطة 72 ، بينما يدخل فريق الشباب المباراة بعد أن حل سابعًا حتى نهاية الجولة الماضية برصيد 43 نقطة.

ويستضيف وصيف الدوري فريق النصر بـ 61 نقطة فريق الاتفاق، والذي يحل في مركز مطمئن حيث يقبع في المركز الثامن بـ 42 نقطة، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض .

وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله

وفي مدينة المجمعة الرياضية يسعى سادس الترتيب فريق الفيصلي لخطف بطاقة التأهل لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل والوصول للنقطة 48، عندما يقابل فريق أبها الذي يسعى لكسب نقاط المباراة، ويملك الفريق من النقاط 38 نقطة في المركز التاسع.

وفي مباراة الهروب من الهبوط للدرجة الأولى يستضيف التعاون صاحب النقاط الـ 32 بالمركز الثاني عشر، على مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة فريق الفيحاء صاحب الـ32 نقطة بالمركز الثالث عشر، والمهدد هو الآخر بالهبوط، حيث أن الخاسر من الفريقين سيرافق فرق العدالة والحزم إلى دوري الدرجة الأولى بغض النظر لنتائج الفرق الأخرى والمهددة بالهبوط، وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء يحل الاتحاد ضيفًا على العدالة في لقاءً هام يسعى خلاله الاتحاد لكسب المواجهة للنجاة من الابتعاد عن دوري الأضواء، حيث يملك من النقاط 32 بالمركز الحادي عشر، فيما تأكد هبوط العدالة صاحب المركز الأخير بـ 21 نقطة.

وفي مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها يلتقي فريق ضمك الذي يسعى لكسب نقاط المباراة وضمان استمراره موسمًا آخر في الدوري، حيث يملك في رصيده 32 بالمركز الرابع عشر، مع فريق الفتح الذي ضمن بقاءه بالرمق الأخير في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد امتلاكه 33 نقطة وضعته في المركز العاشر بسلم ترتيب الدوري .

// انتهى //

13:12ت م

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الرياض 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واسيختتم غدًا دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019 - 2020 في جولته الـ 30 والأخيرة ، والذي ظفر به فريق الهلال بعد تغلبه على الحزم في الجولة قبل الماضية، بنتيجة 4 - 1، حيث لم يتبق سوى تحديد الفريق الثالث المرافق للعدالة والحزم والذي تأكد هبوطهم بشكل رسمي إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وكذلك تحديد الفرق التي ستلعب في دوري أبطال آسيا الموسم القادم برفقة الهلال والنصر الذي ضمنا المشاركة، حيث يتنافس الأهلي، الوحدة، الرائد، والفيصلي، على ثالث المقاعد، وستلعب الفرق غدًا في الجولة الأخيرة بنفس التوقيت عند الساعة 8:35 مساءً.وعلى ملعب جامعة الملك سعود بالرياض ينتظر بطل الدوري فريق الهلال تتويجه غدًا، والذي بدوره يستضيف فريق الشباب، ويسعى الهلال من خلال المباراة لتأكيد حصوله على بطولة الدوري والوصول للنقطة 72 ، بينما يدخل فريق الشباب المباراة بعد أن حل سابعًا حتى نهاية الجولة الماضية برصيد 43 نقطة.ويستضيف وصيف الدوري فريق النصر بـ 61 نقطة فريق الاتفاق، والذي يحل في مركز مطمئن حيث يقبع في المركز الثامن بـ 42 نقطة، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض .وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، يلتقي ثالث الدوري الأهلي بـ 47 نقطة الساعي للنقطة 50 لضمان مشاركته آسيويًا، مع فريق الرائد الذي بدوره يسعى لحجز بطاقة التأهل الآسيوية بـ 46 نقطة بالمركز الخامس، ويحل الوحدة رابع الترتيب برصيد 46 نقطة، ضيفًا على فريق الحزم الذي تأكد هبوطه إلى أندية الدرجة الأولى بالمركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة، على ملعب الأخير في الرس .وفي مدينة المجمعة الرياضية يسعى سادس الترتيب فريق الفيصلي لخطف بطاقة التأهل لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل والوصول للنقطة 48، عندما يقابل فريق أبها الذي يسعى لكسب نقاط المباراة، ويملك الفريق من النقاط 38 نقطة في المركز التاسع.وفي مباراة الهروب من الهبوط للدرجة الأولى يستضيف التعاون صاحب النقاط الـ 32 بالمركز الثاني عشر، على مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة فريق الفيحاء صاحب الـ32 نقطة بالمركز الثالث عشر، والمهدد هو الآخر بالهبوط، حيث أن الخاسر من الفريقين سيرافق فرق العدالة والحزم إلى دوري الدرجة الأولى بغض النظر لنتائج الفرق الأخرى والمهددة بالهبوط، وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء يحل الاتحاد ضيفًا على العدالة في لقاءً هام يسعى خلاله الاتحاد لكسب المواجهة للنجاة من الابتعاد عن دوري الأضواء، حيث يملك من النقاط 32 بالمركز الحادي عشر، فيما تأكد هبوط العدالة صاحب المركز الأخير بـ 21 نقطة.وفي مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها يلتقي فريق ضمك الذي يسعى لكسب نقاط المباراة وضمان استمراره موسمًا آخر في الدوري، حيث يملك في رصيده 32 بالمركز الرابع عشر، مع فريق الفتح الذي ضمن بقاءه بالرمق الأخير في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد امتلاكه 33 نقطة وضعته في المركز العاشر بسلم ترتيب الدوري .// انتهى //13:12ت م0092

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