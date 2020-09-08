السعودية اليوم / أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تنظم الملتقى الافتراضي بعنوان " مواجهة المخدرات تطلعات مستقبلية "



الرياض 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واس

نظمت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات اليوم ، ملتقى علمي بعنوان " مواجهة المخدرات تطلعات مستقبلية - تجارب الوقاية من المخدرات "، بمشاركة نخبة من المختصين والمهتمين في مجال المكافحة والعلاج والوقاية من المخدرات، عبر الاتصال المرئي .

ويهدف الملتقى إلى تنفيذ وتطوير البرامج التوعوية الوقائية ضد المخدرات في ظل ظروف التقدم التقني، والتطرق إلى تأثير جائحـة

كما تسعى الأمانـة العامـة فـي اللجنـة الوطنيـة لمكافحـة المخـدرات لتسـخير كل قدراتها لاستكمال برامجها الوقائيـة لعام 2020 م ضمن خطتهـا التنفيذية في رفع مستويات المعرفة والمهارات، وتبادل الخبرات مــن خـلال المناشط التفاعلية التي تزيد من قـوة عمليات مواجهـة مشـكلة المخدرات والمؤثـرات العقلية، بما يحقق غايات الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.

// انتهى //

13:08ت م

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الرياض 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واسنظمت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات اليوم ، ملتقى علمي بعنوان " مواجهة المخدرات تطلعات مستقبلية - تجارب الوقاية من المخدرات "، بمشاركة نخبة من المختصين والمهتمين في مجال المكافحة والعلاج والوقاية من المخدرات، عبر الاتصال المرئي .ويهدف الملتقى إلى تنفيذ وتطوير البرامج التوعوية الوقائية ضد المخدرات في ظل ظروف التقدم التقني، والتطرق إلى تأثير جائحـة كورونا ( كوفيـد 19) فـي علاج الإدمـان وتطوير تقديم المشورة والتوجيه لحالات التعاطي بما يناسبها، وبما يتوافق مع طبيعية المشكلة من خلال تطبيقات ووسائل التقنية الحديثــة أو مواقــع التواصل الاجتماعي لأمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، بالإضافة إلى تفعيل أوجه التعاون في مجال مكافحة المخدرات مع القطاعات الحكومية والأهلية، ومواكبة التشريعيات القانونية لتداعيات تنامي آفــة المخدرات.كما تسعى الأمانـة العامـة فـي اللجنـة الوطنيـة لمكافحـة المخـدرات لتسـخير كل قدراتها لاستكمال برامجها الوقائيـة لعام 2020 م ضمن خطتهـا التنفيذية في رفع مستويات المعرفة والمهارات، وتبادل الخبرات مــن خـلال المناشط التفاعلية التي تزيد من قـوة عمليات مواجهـة مشـكلة المخدرات والمؤثـرات العقلية، بما يحقق غايات الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.// انتهى //13:08ت م0090

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