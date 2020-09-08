السعودية اليوم / مدير ‫تعليم حائل يتفقد عدداً من المدارس ومكتب الجنوب التعليمي



حائل 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واس

تفقد مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر بن عبدالله البليهد أمس عدداً من المدارس ومكتب جنوب حائل التعليمي لمتابعة الدعم ‏الفني يرافقه المساعد للشؤون التعليمية يحيى العماري ‏وعدد من ‏المسؤولين. ‏

واطلع الدكتور البليهد خلال الزيارة على الفصول الافتراضية وسير ‏الحصص الدراسية وآلية دخول المنصة والتحديات التي تواجه المعلمين ‏والطلاب في

‏وأكد مدير ‫التعليم بحائل‬‏ على أهمية تواصل المدرسة مع الطلاب وأولياء ‏الأمور للمتابعة وتقديم الدعم الفني وكذلك توضيح الخيارات التعليمية ‏المتعددة منوهاً على الجهود المبذولة في هذه المرحلة المهمة مع بداية العام ‏الدراسي والتعليم عبر عدد من المنصات التعليمية التي تسهل عملية التعليم ‏للطالب والطالبة. ‏

من جهته أوضح مدير مكتب جنوب حائل التعليمي إبراهيم الرديعان أن ‏النظام إلكتروني يهدف إلى أتمتة جميع العمليات الورقية التي تتم في ‏المكتب عن طريق لوحة تحكم خاصة بمنسوبي المكتب (مشرفين - ‏إداريين - مساعدين - مدير المكتب) وكذلك لوحة تحكم خاصة بالمدارس ‏يتم عن طريق هذا النظام ترتيب وتنظيم جميع الأعمال الروتينية التي تتم ‏في المكتب من خلال نظام متكامل لإدارة المعاملات بالإضافة إلى نظام ‏لأرشفة وترتيب الزيارات الميدانية للمشرفين ونظام أعمال اللجان وكذلك ‏تم عمل قاعدة بيانات عامة لجميع مدارس المكتب ومنسوبيها وأنظمة ‏اشعارات حديثة ونظام حماية ‏OTP‏. ‏

‏// انتهـى // ‏

12:59ت م

0088



حائل 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واستفقد مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر بن عبدالله البليهد أمس عدداً من المدارس ومكتب جنوب حائل التعليمي لمتابعة الدعم ‏الفني يرافقه المساعد للشؤون التعليمية يحيى العماري ‏وعدد من ‏المسؤولين. ‏واطلع الدكتور البليهد خلال الزيارة على الفصول الافتراضية وسير ‏الحصص الدراسية وآلية دخول المنصة والتحديات التي تواجه المعلمين ‏والطلاب في منصة مدرستي والبدائل المطروحة وطرق الاستفادة منها ‏وتوظيفها لصالح العملية التعليمية والتجارب المتنوعة من قبل الطاقم ‏التعليمي في المدارس وكذلك على نظام الحوسبة التقنية لأعمال المكتب ‏.‏‏وأكد مدير ‫التعليم بحائل‬‏ على أهمية تواصل المدرسة مع الطلاب وأولياء ‏الأمور للمتابعة وتقديم الدعم الفني وكذلك توضيح الخيارات التعليمية ‏المتعددة منوهاً على الجهود المبذولة في هذه المرحلة المهمة مع بداية العام ‏الدراسي والتعليم عبر عدد من المنصات التعليمية التي تسهل عملية التعليم ‏للطالب والطالبة. ‏من جهته أوضح مدير مكتب جنوب حائل التعليمي إبراهيم الرديعان أن ‏النظام إلكتروني يهدف إلى أتمتة جميع العمليات الورقية التي تتم في ‏المكتب عن طريق لوحة تحكم خاصة بمنسوبي المكتب (مشرفين - ‏إداريين - مساعدين - مدير المكتب) وكذلك لوحة تحكم خاصة بالمدارس ‏يتم عن طريق هذا النظام ترتيب وتنظيم جميع الأعمال الروتينية التي تتم ‏في المكتب من خلال نظام متكامل لإدارة المعاملات بالإضافة إلى نظام ‏لأرشفة وترتيب الزيارات الميدانية للمشرفين ونظام أعمال اللجان وكذلك ‏تم عمل قاعدة بيانات عامة لجميع مدارس المكتب ومنسوبيها وأنظمة ‏اشعارات حديثة ونظام حماية ‏OTP‏. ‏‏// انتهـى // ‏12:59ت م0088

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير ‫تعليم حائل يتفقد عدداً من المدارس ومكتب الجنوب التعليمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.