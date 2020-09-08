شكرا لقرائتكم فيديو.. طريقة التعامل مع مايكروسوفت تيمز في منصة مدرستي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. طريقة التعامل مع مايكروسوفت تيمز في منصة مدرستي
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشر المعلم زكي فراش في التدريب التربوي بمكة المكرمة، مقطع فيديو يوضح طريقة التعامل مع (تيمز) في منصة مدرستي.
ويمكن متابعة المقطع ومعرفة كيفية التعامل مع مايكروسوفت تيمز من خلال الرابط التالي (https://teamszaki.glideapp.io/).
ما هو تطبيق تيمز:
وتطبيق تيمز هو أحد البرامج التي صممتها شركة مايكروسوفت خصيصًا للشركات والمؤسسات لمساعدتها على تنظيم جميع اتصالاتها عبر الإنترنت وأعمال المشاريع المشتركة، ويمنح المستخدمين طريقة كاملة لإجراء الاجتماعات عبر الإنترنت.
لكن مع تعليق الدراسة والتحول للتعليم عن بعد جراء جائحة كورونا، تم استخدام تيمز مؤخرًا بشكل واسع للتعلم عن بعد في المدارس.
ويتوفر تيمز في إصدارات 32 و64 بت لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows، وكذلك إصدارات خاصة لأجهزة Mac وiPhone وAndroid وWindows Phone، يعتمد على نظام الدردشة في Office 365.
رابط تحميل تطبيق تيمز:
وكانت وزارة التعليم قد دعت الطلاب والطالبات، لتحميل تيمز لتسهيل حضور الفصول الافتراضية في الوقت المحدد في الجدول الدراسي.
وقالت الوزارة، في تغريدة عبر “تويتر”: “استعدادًا لتجربة متميزة في التعليم عن بعد، وحضور الفصول الافتراضية حسب الوقت المحدد في الجدول الدراسي؛ حمّل تيمز على جهازك”.
وأضافت وزارة التعليم أنه يمكن تحميل التطبيق من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. طريقة التعامل مع مايكروسوفت تيمز في منصة مدرستي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.