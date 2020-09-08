إتلاف ومصادرة طن و900 كجم مواد غذائية فاسدة بخميس مشيط

متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني-خميس مشيط

قامت إدارة صحة البيئة التابعة لوكالة الخدمات ببلدية محافظة خميس مشيط بإتلاف نحو طن وتسعمائة كيلوجرام من المواد الغذائية الفاسدة وذلك ضمن الجهود الرقابية على أسواق المحافظة من خلال حملة الرقابة البلدية.

وأضاف أن إدارة صحة البيئة أتلفت خلال الأسبوع الماضي نحو 1،900 كجم من المواد الغذائية الفاسدة إضافة إلى مخالفة 53 منشأة تجارية وإغلاق 4 منشآت أخرى وذلك بعد أكثر من 269 جولة ميدانية قام بها المراقبون خلال الأسبوع الماضي بالإضافة إلى سحب وفحص 74 عينة غذائية بمختبر البلدية وتنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عددٍ من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، فضلاً عن مخالفة انتهاء التراخيص ومخالفة الاشتراطات النظامية المعمول بها وغيرها من المخالفات.

وأكد بأن البلدية تدعو جميع المواطنين والمقيمين بالتعاون معها بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.