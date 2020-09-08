، في "شيك شاك".. أعمال الفنان السعودي سيد فايزان تعكس الجمال العصري ،

محمد بن مسعود - الدمام - ابتكر في أحد إبداعاته بـ"روبين بلازا" ملعباً يشير إلى أكثر المناطق شهرة في الرياض

زيّنت أعمال الفنان السعودي سيد فايزان، اثنين من فروع مطعم "شيك شاك" في العاصمة السعودية.

وتعرض العلامة التجارية قطعاً فنية مستوحاة من ثقافة البوب في فرعيها في مركز البستان وروبين بلازا، وتحظى بكثير من التفاعل سواء على أرض الواقع أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصةً عبر الإنستغرام.

ومن أجواء المرح التي تميز العطلات، يجسّد عمل سيد فايزان في شيك شاك بِمركز البستان، الجمال العصري الذي يطل عبر نظارات شمسية ضخمة تعكس "برغر شيك شاك" المميز والبطاطا المقلية، ويعكس هذا العمل الفني جميع مباهج الوجبة الشهية على خلفية شعار "شيك شاك".

وفي فرع "شيك شاك" في روبين بلازا، ابتكر سيد فايزان ملعباً عصرياً مشيراً به إلى أكثر المناطق شهرةً في الرياض.

ومن خلال دوامات من الألوان الدافئة، أعاد "فايزان" تجسيد بعض المعالم العصرية في الرياض، مثل: برج المملكة، وبرج مجدول التجاري "البرج الملتوي" وبرج الفيصلية.

كما يضم هذا العمل السريالي الشيق بعض النساء من السائقات والعلم السعودي و"برغر شيك شاك" الشهير والبطاطا المقلية.

ويشكل التعاون مع فنانين محليين مثل سيد فايزان جزءاً من رسالة "شيك شاك" Stand for Something Good، وهي مبادرة تهدف إلى دعم المواهب المحلية من الفنانين والموسيقيين والحرفيين.

ومما لا شك فيه أنّ الأعمال الفنية المعروضة في "شيك شاك" تحاكي المجتمع وتوفر للفنانين منصة مميزة لعرض أعمالهم ومواهبهم.

ويدير "شيك شاك" برنامج "Shack Gives Back" لتكريم الموظفين الذين يتطوعون لدعم الفنانين المحليين.

وانضمت الرياض إلى دبي وغيرها من المواقع العالمية الأخرى التي يتواجد فيها مطاعم "شيك شاك" وتحتفل بالفنانين المحليين.

واستطاع الفنانون في كلتا المدينتين ابتكار أجمل القطع الفنية المستوحاة من شغفهم بالثقافة المحلية والمجتمع والأحياء، مع حفاظهم على الجودة العالية التي يمتاز بها "شيك شاك".

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