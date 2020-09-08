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"النفط" ينخفض بنسبة 0.76 %.. وبرنت عند 41 دولاراً

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محمد بن مسعود - الدمام - تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس 0.67 في المئة

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة بحلول الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش بمقدار 20 سنتًا، ما نسبته 0.76 في المئة، ليصل عند 41.72 دولار أمريكي للبرميل.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.67 في المئة، ما يعادل 26 سنتًا، ليصل إلى 38.80 دولار أمريكي للبرميل.النفط أسعار النفط

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442 12:01 PM

تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس 0.67 في المئة

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"النفط" ينخفض بنسبة 0.76 %.. وبرنت عند 41 دولاراً
وكالة الأنباء السعودية (واس)

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة بحلول الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش بمقدار 20 سنتًا، ما نسبته 0.76 في المئة، ليصل عند 41.72 دولار أمريكي للبرميل.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.67 في المئة، ما يعادل 26 سنتًا، ليصل إلى 38.80 دولار أمريكي للبرميل.

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المصدر : الخليج 365

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