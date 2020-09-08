تراجع أسعار الذهب في السوق السعودية اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

تراجعت أسعار الذهب في السوق السعودية، اليوم الثلاثاء، بشكل طفيف، متأثرة بانخفاض الأسعار العالمية للمعدن الثمين بفعل صعود الدولار.



وسجل سعر جرام الذهب في السوق السعودي عيار (24) 232.92 ريال نحو (62.10 دولار) مقابل 233.52 ريال (62.26 دولار) الإثنين، وسجل جرام الذهب عيار (21) الأكثر مبيعا في المملكة 203.81 ريال (54.35 دولار) مقابل 204.33 ريال (54.48 دولار).

وأظهرت التعاملات أن سعر جرام الذهب عيار (18)، سجل 174.69 ريال (46.58 دولار) مقابل 175.14 ريال (46.70 دولار)، وهذه الأسعار قبل احتساب "مصنعية" البائع.

سجل سعر جرام الذهب عيار (16) نحو 155.28 ريال (41.40 دولار)، وسعر الجرام عيار (14) بلغ 135.87 ريال (36.23 دولار)، أما سعر جرام الذهب عيار (12) فسجل 116.46 ريال (31.05 دولار)، وعن سعر الجرام عيار (10) فسجل 97.05 ريال بنحو (25.88 دولار).

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تراجع سعر الذهب عالميا، اليوم الثلاثاء، بفعل صعود الدولار ولكن حد من الخسائر الشكوك حيال التعافي الاقتصادي في حين يترقب مستثمرون استراتيجيات سياسات البنوك المركزية في أمريكا الشمالية وأوروبا.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1925.38 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0510 بتوقيت جرينتش. وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1% إلى 1931.70 دولار.

وزاد الدولار أمام منافسيه ما يرفع تكلفة المعدن الأصفر لحائزي العملات الأخرى.

وحد من الخسائر بيانات أظهرت انكماش اقتصاد اليابان بأكثر من التقديرات الأولية في الربع الثاني في حين تضرر الإنفاق الرأسمالي من الجائحة.

وأغرقت الحكومات والبنوك المركزية الأسواق بإجراءات تحفيز غير مسبوقة لتقليل الضرر الاقتصادي الناجم عن الجائحة مما صعد بالذهب لمستويات مرتفعة بفضل دوره في التحوط في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.