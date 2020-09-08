شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة ضمن الدول العشر الأولى في برامج الملكية الفكرية والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت أكاديمية المنظمة العالمية للملكية الفكرية تقريرًا يفيد بتواجد المملكة ضمن المراكز العشرة الأولى على مستوى العالم في الاستفادة من البرامج التدريبية المقامة "عن بعد"، وذلك من شهر يناير وحتى شهر أغسطس لعام 2020م.

وأفاد التقرير الصادر من أكاديمية المنظمة العالمية ببلوغ عدد المتدربين للبرامج المقامة من قبل أكاديمية الملكية الفكرية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية 3710 متدرب من الجنسين بزيادة 541% عن العام المنصرم وسط إقبال كبير من فئتي الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على مستوى التعليم العام والجامعي، وكانت الدورات التدريبية مقسمة بنسبة 83% للدورات العامة و17% للدورات التخصصية باللغتين العربية والإنجليزية.

وفي هذا الشأن صرحت المدير التنفيذي لإدارة التركيز على العملاء في الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بيان المطوع بأن جائحة كورونا قامت بتسريع عملية التحول الرقمي على كافة المستويات ومن أهمها التعليم والتدريب عن بعد وكانت إحدى أسباب زيادة أعداد المتدربين عما كان عليه في الأعوام الخمس الماضية حيث بلغ عدد المتدربين خلال عام 2020م حتى الآن ضعف عدد المتدربين من المملكة.

وأكدت على حرص الأكاديمية على استمرار الدعم للدورات التدريبية عن بعد لزيادة الأقبال عليها في الأعوام القادمة، ودعا المهتمين لمتابعة حسابات وموقع الهيئة السعودية للملكية الفكرية للاطلاع على كافة البرامج التدريبية القادمة.