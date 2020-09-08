شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة دقيقة تنقذ يد مصاب من البتر في مستشفى حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل
تمكن فريق طبي بمستشفى حفر الباطن المركزي من إجراء عملية جراحية ناجحة لشاب تعرض لإصابة بالغة تسببت له في قطع تام للشريان العضدي الأيمن، مما أدى إلى نقص حاد في تروية الساعد واليد اليمنى.
وعلى الفور باشر الفريق الطبي إجراء تدخل جراحي دقيق تم من خلاله إصلاح الشريان وإعادة التروية الدموية لليد والساعد الأيمن، وقد تماثل المصاب للشفاء التام، وغادر المستشفى وهو بصحة جيدة، دون تسجيل أية مضاعفات - ولله الحمد -.
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