شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون الإسلامي: استهداف المملكة بطائرة مفخخة إرهاب حوثي ممنهج والان نبدء بالتفاصيل
وأشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن وتمكنها من حماية المدنيين والأعيان المدنية من الطائرات المسيرة "المفخخة"، التي تطلقها ميليشيا الحوثي الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.
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