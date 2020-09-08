بشكر ونصيحة.. رياض محرز يعلق على إصابته بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رياضة العين الرياضية الإثنين 2020/9/7 02:39 م بتوقيت أبوظبي الإثنين 2020/9/7 02:39 م بتوقيت أبوظبي

علق الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، على إصابته بفيروس كورونا المستجد، قائلا: "أنا بخير".

وكان مانشستر سيتي أعلن إصابة ثنائي الفريق، رياض محرز والفرنسي إيمريك لابورت، بفيروس كورونا. وقال النادي في بيان إن نتائج تحليل الثنائي جاءت إيجابية، رغم عدم ظهور أعراض الفيروس التاجي. وقال اللاعب في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شكرا لكم على رسائلكم اللطيفة، أنا بخير". Advertisements وتابع: "عليكم العناية ببعضكم، وابقوا في أمان". وكان مانشستر سيتي أعلن وضع الثنائي في عزل ذاتي وفق بروتوكول الحكومة البريطانية، ولوائح الدوري الإنجليزي، بشأن الحجر الصحي. وينطلق موسم الدوري 2020-2021 يوم 21 سبتمبر/أيلول الجاري. ويستهل فريق المدرب بيب جوارديولا، الموسم الجديد بزيارة ولفرهامبتون.

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