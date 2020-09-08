التعاون الإسلامي تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مفخخة تجاه المملكة

2020-09-08

متابعات الخليج 365 - واس

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أدانت منظمة التعاون الإسلامي إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية اليوم، طائرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة، التي تمكنت قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها، والأعمال الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح.

وأشاد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن وتمكنها من حماية المدنيين والأعيان المدنية من الطائرات المسيرة “المفخخة”، التي تطلقها ميليشيا الحوثي الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

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