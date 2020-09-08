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2020-09-08 ضبط 6 كويتيين بتهمة شراء أصوات في الانتخابات العامة متابعات الخليج 365 - متابعة تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية الكويتية من ضبط عملية شراء أصوات لصالح أحد المرشحين بالدائرة الرابعة لانتخابات مجلس الأمة 2020. Advertisements وعقب استصدار الإذن القانوني تمت عملية المداهمة والتي أسفرت عن ضبط ستة من المواطنين يقومون بعملية شراء الأصوات. وكذلك تم ضبط مبلغ مالي، و46 ظرفاً بداخل كل منها مبلغ نقدي يقدر بـ 200 دينار كويتي وكشوفات وأوراق خاصة بأسماء الناخبين. وتم حجز المتهمين والمضبوطات تمهيداً لإحالتهم لجهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.



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