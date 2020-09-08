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شكرا لقرائتكم الموارد البشرية: قدمنا 250 خدمة إلكترونية لإنجاز العمل عن بعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الموارد البشرية: قدمنا 250 خدمة إلكترونية لإنجاز العمل عن بعد
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشرت وزارة الموارد البشرية مقطع فيديو توضيحي، عبر حسابها في “تويتر”، استعرضت من خلاله الخدمات الرقمية التي تقدمها.
وأوضحت الوزارة بأن التحول الرقمي ساعد في سرعة الإنجاز وسهولة الوصول وتيسير العمل، في ظل هذه الأزمة، حيث تمكنت من الوصول إلى الجميع وقدمت أكثر من 250 خدمة إلكترونية لإنجاز الأعمال من المنزل.
وتابعت وزارة الموارد البشرية أن خدماتها الرقمية ستظل مستمرة جنباً إلى جنب من أجل سلامة المواطنين.
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