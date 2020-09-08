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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان عبدالرحمن بن دبي الحربي، قرارًا يقضي بتكليف علي بن محمد سهلي مساعدًا لمدير مستشفى صامطة العام للشؤون الإدارية والمالية. ويعد "سهلي" من الكوادر الإدارية المتميزة بصحة جازان.
وأعرب "سهلي" عن شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان على هذه الثقة وحسن الظن؛ داعيًا الله أن يكون أهلًا لذلك، والعمل على تقديم أفضل الخدمات لمراجعي المستشفى؛ سائلًا المولى عز وجل أن يُعينه على المسؤولية المنوطة به.
08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442 11:54 AM
أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان عبدالرحمن بن دبي الحربي، قرارًا يقضي بتكليف علي بن محمد سهلي مساعدًا لمدير مستشفى صامطة العام للشؤون الإدارية والمالية. ويعد "سهلي" من الكوادر الإدارية المتميزة بصحة جازان.
وأعرب "سهلي" عن شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان على هذه الثقة وحسن الظن؛ داعيًا الله أن يكون أهلًا لذلك، والعمل على تقديم أفضل الخدمات لمراجعي المستشفى؛ سائلًا المولى عز وجل أن يُعينه على المسؤولية المنوطة به.
، "سهلي" مساعدًا لمدير مستشفى صامطة العام ،
المصدر : الخليج 365
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