- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
قدّمت عيادات "تطمن" بمكة المكرمة، خدماتها لأكثر من 70 ألف مراجع حتى الآن؛ وذلك عبر 7 مراكز صحية تشمل: (مركز المنصور، ومركز مخطط الأمير أحمد بالخالدية، ومركز حداء، ومركز شرائع المجاهدين، ومركز أبو عروة بقطاع الجموم، ومركز غران بقطاع خليص، وكذلك مركز الكامل بقطاع الكامل).
يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا COVID-19 المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.عيادات تطمن
08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442 11:32 AM
عبر 7 مراكز صحية لخدمة كل مَن يشعر بأعراض الفيروس
قدّمت عيادات "تطمن" بمكة المكرمة، خدماتها لأكثر من 70 ألف مراجع حتى الآن؛ وذلك عبر 7 مراكز صحية تشمل: (مركز المنصور، ومركز مخطط الأمير أحمد بالخالدية، ومركز حداء، ومركز شرائع المجاهدين، ومركز أبو عروة بقطاع الجموم، ومركز غران بقطاع خليص، وكذلك مركز الكامل بقطاع الكامل).
يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا COVID-19 المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.
، "تطمن" تقدم خدماتها لأكثر من 70 ألف مُراجع في مكة المكرمة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "تطمن" تقدم خدماتها لأكثر من 70 ألف مُراجع في مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.