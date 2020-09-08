، تجدد التوترات بين الجانبين.. الصين تتهم القوات الهندية بإطلاق أعيرة تحذيرية على الحدود ،

محمد بن مسعود - الدمام - حرس الحدود يتخذ "إجراءات مضادة" لتحقيق الاستقرار في الوضع ومطالبات بالعقاب

اتهمت الصين، القوات الهندية، الاثنين، بانتهاك اتفاق ثنائي وإطلاق أعيرة تحذيرية في الهواء خلال مواجهة مع عسكريين صينيين على الحدود المتنازع عليها، وسط تجدد التوتر بين البلدين.

وقال المتحدث باسم قيادة مسرح العمليات الغربية في الجيش الصيني، تشانغ شوي لي، في بيان نشره الموقع الإخباري الرسمي للجيش في وقت مبكر اليوم الثلاثاء: إن حرس الحدود الصينيين اتخذوا "إجراءات مضادة" لتحقيق الاستقرار في الوضع.

وقال المتحدث الصيني: "نطلب من الجانب الهندي التوقف عن الأعمال الخطيرة فورًا.. والتحقيق بدقة ومعاقبة الأفراد الذين أطلقوا أعيرة نارية؛ لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى".

ولم يوضح البيان طبيعة تلك الإجراءات أو ما إذا كانت القوات الصينية قد أطلقت أيضًا طلقات تحذيرية؛ وفقًا لوكالة "رويترز".

ويلتزم الجانبان ببروتوكول طويل الأمد لتجنب استخدام الأسلحة النارية على الحدود الحساسة بالغة الارتفاع، والتي تمر عبر جبال الهيمالايا الغربية؛ على الرغم من أن هذا الاتفاق لم يمنع وقوع إصابات.

يشار إلى أنه في يونيو الماضي، قُتِل 20 جنديًّا هنديًّا في اشتباك مع قوات صينية، وهو الحادث الذي دفع الصين والهند لنشر قوات إضافية على امتداد الحدود.الصين