، فيديو خطير.. ابتعد عن الشاحنات على الطريق ،

محمد بن مسعود - الدمام - سائق تحت تأثير الخمر.. ورجلان لم يصدقا ما حدث

يعد هذا الحادث الخطير في الهند، جرس إنذار لكل قائد سيارة أو دراجة نارية بأن يكون حذراً من الشاحنات على الطرق، خاصة الطرق السريعة، في لقطة يبدو السائق فيها تائهاً، يتلوى بالشاحنة يميناً ويساراً حتى تقع الكارثة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث على الطريق الوطني السريع 62 في ولاية راجستان شمالي غرب الهند، وظهر في فيديو الذي التقطته سيارة على الطريق.

في بداية الفيديو، نشاهد الشاحنة وهي تنحرف بين حارتَي الطريق، ويفقد السائق السيطرة عليها، حتى تصل إلى حارة الاتجاه المقابل، وتكاد تصطدم بالسيارات والدرّاجات النارية الآتية.

ورغم ذلك تستمر الشاحنة في الانحراف، حتى تكاد تصطدم بجدار أحد الجسور في أقصى الاتجاه المقابل على الطريق.

وفجأة يحاول السائق إعادة الشاحنة إلى طريقها السليم، فيدور بسرعة وقوة، لكن الشاحنة تميل حتى تكاد تنقلب، وفي تلك اللحظة نكتشف وجود اثنين من قائدي الدرّاجات النارية بجانب الجدار، ويسرع الرجلان خارجين بدرّاجتيهما من تحت الشاحنة التي كانت تترنح وتكاد تسقط وتسحقهم وسط سحابة من الغبار.

وفي النهاية سقطت الشاحنة، ولكن تمكن الرجلان من النجاة، بينما تم نقل سائق الشاحنة إلى المستشفى مصاباً بعدة جروح بالغة.

ونقلت الصحيفة عن تقارير محلية، أن سائق الشاحنة كان يقودها تحت تأثير الخمر، وهو ما تسبّب في الحادث.