هنا صفحة منصة مدرستي تسجيل الدخول الرئيسية للطالب والمعلم وولي الأمر

بدأت منصة مدرستي التعليمية اليوم في العمل بشكل رسمي من أجل استمرار الدراسة في المملكة العربية السعودية للعام الدراسي الحالي 1442، وذلك بعد أن أتمت الوزارة خلال الأسبوع المنصرم كافة الاستعدادات والتحديثات اللازمة للعمل الرسمي بالمنصة، كما قامت الوزارة خلال الأيام القليلة الماضية بعقد العديد من الدورات التدريبية للتعامل مع المنصة لكل من المعلمين والطلاب وأولياء الأمور وقادة المدراس لتسهيل وتذليل كافة العقبات التي تواجه مستخدمي المنصة.

وقالت إدارة التعليم الإلكتروني في وزارة التعليم بأن الأسبوع الماضي قد شهد عمليات تدريب مميزة على استخدام مدستي، حيث تم تدريب ما يقارب 300 ألف من منسوبي التعليم، كما تم ربط المعلمين مع طلابهم وفصولهم الدراسية، وتم إعداد الجداول الدراسية من قبل آلاف المدارس لتكون الاستعدادات على قدم وساق من أجل بداية مثالية لعام دراسي جديد.

وحول المشاكل والصعوبات التي واجهت الطلبة وأولياء الأمور، فقد علقت وزارة التعليم بأن البداية دائما تكون صعبة، وأنها تعمل بشكل مستمر على تحديث المنصة وفقا للمجريات والتطورات الحادثة، مشيرة إلى أن الأمور ستصبح في النهاية تعمل بشكل جيد، وأن على الطلاب التعامل مع مدرستي وكأنها مدرسة واقعية لما في ذلك من أثر على رفع المستوى العلمي وتنمية المهارات.

محتويات

مدرستي

تعتبر منصة مدرستي السعودية نظام إدارة تعلم إلكتروني تم تطويره وتصميمه وفقاً لأحدث متطلبات وتقنيات التعليم الإلكتروني، حيث تضم المنصة العديد من الوسائل التعليمية التي تراعي كافة المستويات والفروق الفردية بين الطلاب وتقدم الوسائل التعزيزية من خلال تقنيات التعلم النشط، بحيث يتم تحقيق أكبر قدر من الأهداف في مختلف المراحل الدراسية للطلبة.

وتعمل المنصة بمفهوم الفصول الافتراضية، والذي يعتبر أحد الركائز الأساسية لنظم التعليم عن بعد، حيث عملت الوزارة على تطبيق هذا المفهوم باستخدام برنامج مايكروسوفت الشهير “تيمز”، والذي يحاكي مفهوم الفصل الواقعي في التفاعل بين المعلم وطلابه، وتعزيز المناقشات الفعالة، وإمكانية تعيين الواجبات، وغيرها من سبل التواصل الفعال بين المعلم والطالب.

منصتي الأمنة للتعليم عن بعد

تعد منصة مدرستي هي الوسيلة المعتمدة بشكل رسمي من قبل وزارة التعليم.

يتم التسجيل في مدرستي من خلال توكلنا او من خلال موقع العودة إلى المدارس فقط.

يجب الحذر من روابط تسجيل الدخول المنشرة هنا وهناك لأنها قد تكون سبب لاختراق الحساب وسرقة المعلومات الشخصية.

يجب متابعة حساب وزارة التعليم والمركز الوطني للأمن السيبراني من أجل تلقي النصائح لتجنب تسريب أو فقط البيانات لمستخدمي المنصة.

يجب على الطلاب عدم تبادل بيانات دخولهم مع بعضهم البعض.

يجب على المعلم رفع مستوى الوعي بدرجة الخصوصية لكل طالب من طلابه.

في حال تم الشك بوجود تسريب في البيانات يجب التواصل مع الدعم الفني لمدرستي بشكل فوري.

وسائل منصة مدرستي التعليمية

جاءت منظومة مدرستي التعليمية لكي تخدم كل طالب ومعلم بما يتناسب مع المهام الموكلة إليه، وتم إثراء المنصة بالمواد التعليمية والمحتوى المصنوع ليناسب كل مستوى، كما جاءت بأساليب تعزيز وتحفيز من خلال تنوع الموارد التعليمية، حيث تقدم العديد من الوسائل التي تشمل:

فيديوهات مرئية وكرتونية

ألعاب تعليمية بتقنيات الواقع معزز.

كائنات ثلاثية الابعاد تحفز عملية التعلم.

التجارب تفاعلية والممتعة والقصص والكتب التربوية.

أدوات التقييم والاختبارات من خلال بنك الأسئلة الثري لكل مقرر دراسي.

إلزامية الحضور في منصة مدرستي التعليمية

بدء من الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الحالي قررت وزارة التعليم بأن يكون هناك رصد للحضور والغياب لكافة الطلبة من خلال المنصة، وهو الأمر الذي يستلزم من الطلاب بأن يقوموا بشكل يومي تسجيل حضورهم في الفصول الافتراضية، وفقا للجدول الدراسي الذي يظهر على صفحة الطالب في موقع مدرستي التعليمي، حيث تظهر أيقونة تسجيل الحضور إلى جانب كل درس، مع أهمية أن تكون عملية إثبات الحضور في الوقت المخصص للحصة.

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شرح طريقة تسجيل الحضور في منصة مدرستي

تعتبر الخطوة الأولى اليومية للطالب والمعلم تسجيل الدخول للمنصة، والاستعداد لليوم الدراسي في الموعد المحدد لكل مرحلة دراسية، حيث يجب على الطالب ارتداء الزي المدرسي وتجهيز غرفته لبدء دوامه المدرسي بشكل يحاكي الدوام والحضور الحقيقي للمدرسة، من خلال أداء النشيد الوطني والتمارين الرياضية، قبل أن يبدأ في مطالعة جدوله الدراسي وتسجيل حضوره وإتمام المهام والواجبات اليومية.

ونشرت الوزارة من خلال الدليل الإرشادي للطالب انفوجرافيك يوضح طريقة تسجيل وإثبات حضور الطالب للصفوف الافتراضية من خلال الصفحة الرئيسية لمنصة مدرستي التعليمية، وفيما يلي أبرز الخطوات التي توضحها الصورة:

ما هي بدائل منصة مدرستي للتعليم عن بعد

قالت وزارة التعليم بأنه يجب أن يكون لدى الطالب كافة الوسائل التعليمية المعتمدة لهذا الفصل، والتي من أهمها الدخول لمنصة مدرستي، وفي حال عدم قدرة الطالب على الدخول إلى مدرستي، يمكن الدخول من خلال منصة مايكروسوفت تيمز لحضور الفصول الافتراضية، كما يمكن متابعة الدروس من خلال قنوات عين التعليمية، والتي من خلالها يتم بث الدروس على مدار الساعة، ويكون نهاية الأسبوع مراجعة لكل ما تم شرحه خلال الأسبوع الدراسي، كما وأكدت الوزارة على أهمية موقع العودة للمدراس إلى جانب عين بوابة التعليم الوطنية والتي يمكن من خلالها تحميل الكتب الدراسية المقررة والاطلاع عليها.

رابط التسجيل والدخول إلى منصة مدرستي للطالب والمعلم وولي الأمر

بعد أن كانت عملية التسجيل في منصة مدرستي معقدة نسبياً، أصبحت اليوم سهلة وبسيطة بعد التحديث والتعديل الذي أطلقته التعليم قبل يومين، حيث تم إضافة خيار التسجيل المباشر في المنصة من خلال موقع العودة للمدارس، حيث يتطلب فقط من الطالب أو ولي الأمر إدخال رقم الهوية أو السجل المدني ورقم الجوال لتصله بيانات تسجيل الدخول.

يشار إلى أن مدرستي منصتي التعليمية تعرضت إلى التوقف في بعض الأوقات اليوم وذلك نتيجة للضغط الهائل الذي تعرضت له المنصة اليوم مع بدء الدوام الرسمي، وعليه فقد واجه العديد من الطلبة مشاكل في تسجيل الدخول وحضور الدروس الافتراضية، لذلك وجب التنويه بأن من يواجه مشكلة الدخول للمنصة و لديهم دروس افتراضية عليهم الدخول لمايكروسوفت تيمز مباشرة، ومن لم يتمكن معلميهم من وضع دروس افتراضية حتى الآن عليهم التوجه لقنوات عين حتى ينتهون من وضع الدروس الافتراضية