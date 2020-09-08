كيف أدخل و أسجّل حضوري في منصة مدرستي

يبحث الملايين من الطلاب والطالبات عن طريقة تسجيل الحضور في منصة مدرستي التعليمية لهذا الفصل الدراسي 1442، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التعليم عن إلزامية الحضور وتسجيل الحضور والغياب أثناء الدوام الإلكتروني في المدرسة وحضور الصفوف الافتراضية، لذلك ننقل إليكم رابط وطريقة تسجيل حضور الطالب وإثباته من خلال موقع مدرستي.

ونوهت وزارة التعليم إلى أنها لن تحتسب الحضور والغياب في يوم الأحد الموافق 6 سبتمبر، وذلك بسبب التوقف والعطل في منصة مدرستي الذي واجهه الطلاب والمعلمين على حد سواء، وقالت الوزارة بأنه سيتم تجاوز كافة الصعوبات واستمرار الرحلة التعليمية.

وأكدت على أهمية أن يلتزم الطلاب والطالبات والمعلمين في الدخول إلى مدرستي في الوقت المخصص بحسب المرحلة الدراسية، حيث أن الفترة الصباحية مخصصة للثانوي والمتوسط، والفترة المسائية مخصصة للابتدائي مع وجود فرد من العائلة مع الطفل الطالب.

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طريقة الدخول تسجيل الحضور في مدرستي للطلاب والطالبات

بحسب الدليل الإرشادي الذي نشرته الوزارة التعليمية السعودية، فإن الخطوة الأولى للحضور في المدرسة هو التسجيل في المنصة، وذلك من خلال تفعيل بيانات الحساب من خلال موقع العودة للمدارس، وبعد تسجيل الدخول بنجاح للمنصة وتفعيل حساب مايكروسوفت، يجب الدخول بشكل يومي إلى المنصة وفقا لمواعيد الدوام الرسمية المخصصة لكل مرحلة دراسية، حيث أن الفترة الصباحية لطلاب المتوسطة والثانوية، والفترة المسائية لطلاب الابتدائية، ومن ثم اتباع الخطوات التالية:

قم بالوصول إلى رابط مدرستي الرسمي.

سجل دخول ببيانات حسابك المفعلة.

اضغط على القائمة الجانبية للصفحة الرئيسية.

اضغط على جدولي، ومن ثم على اسم الدرس.

اضغط على حضور بجانب الدرس في الموعد المحدد وأدخل الحصة من خلال مايكروسوفت تيمز.

طريقة رصد الحضور والغياب من قبل المعلم

خصصت وزارة التعليم خدمة التقارير والاحصائيات للمعلم أو المعلمة من أجل تمكينهم من متابعة أداء الطلاب وتحصيلهم ومدى التزامهم في الدوام المدرسي الإلكتروني، حيث يمكن للمعلم رصد غياب وحضور الطلاب من خلال الخطوات التالية: