تسجيل دخول الطالب والمعلم لمنصة مدرستي وإثبات الحضور من الصفحة الرئيسية

ننقل إليكم من خلال هذا المقال رابط التسجيل والدخول المباشر في منصة مدرستي التعليمية الجديدة وآلية الولوج إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بكل مستخدم، حيث يواصل موقع مدرستي التعليمي استقبال طلبات التسجيل والدخول من قبل الطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية بالإضافة إلى المعلمين والمعلمات على الرغم من المشاكل والصعوبات التقنية الموجودة نتيجة الضغط الهائل على المنصة، والذي أدى إلى تعطل المنصة مع أول يوم دراسي فعلي بنظام التعليم عن بعد.

وفي هذا الصدد، قالت وزارة التعليم من خلال المتحدث الرسمي لها بأن ما حدث طبيعي في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه مدرستي الافتراضية كونها جديدة، مشيرة إلى أن العمل والتحسين سيكون بشكل مستمر على المنصة من أجل تجاوز كافة الصعوبات التي تواجه مستخدمي المنصة، ونوهت الوزارة إلى ضروة توافر كافة الوسائل التعليمية الأخرى التي تم الاعتماد عليها مثل قنوات عين التعليمية، بحيث يتم التوجه إليها في حال تعرضت المنصة للتوقف مستقبلاً.

والجدير ذكره أن أولى الصعوبات التي واجهت الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور كانت في عملية التسجيل في منصة مدرستي، وذلك نظراً لربط عملية التسجيل وتفعيل بيانات دخول المنصة بالتسجيل في خدمة توكلنا، وهو الأمر الذي تسبب في مشاكل كبير في التسجيل، وقد عملت الوزارة على الفور على إطلاق تحديث جديد بحيث يتم التسجيل بشكل مباشر برقم الهوية الوطنية ورقم الجوال، الأمر الذي أدى إلى التخلص من مشاكل التسجيل التي واجهت البعض.

محتويات

منصة مدرستي تسجيل جديد وتفعيل مايكرسوفت للطلاب والمعلمين

كنا قد نشرنا في مقالات سابقة تفاصيل كاملة عن آلية عمل تسجيل جديد في منصة مدرستي، لذلك نوجز لكم هنا خطوات إنشاء حساب بشكل مباشر من خلال الخدمة الجديدة التي أضافتها الوزارة بعد التحديث الجديد:

فتح موقع العودة إلى المدارس والضغط على تسجيل جديد.

إدخال رقم الجوال ورقم الهوية الوطنية.

استلام بيانات الدخول على الجوال.

تسجيل الدخول لمنصة مدرستي.

تأتي خطوة تفعيل حساب مايكروسوفت.

يظهر صندوق منبثق لطلب استكمال البيانات.

يتم الضغط على التالي ومن ثم إدخال بيانات التحقق المطلوبة.

يتم إدخال بريد إلكتروني مرتبط والتحقق منه.

تحديد الدولة السعودية وإدخال رقم الجوال والتحقق منه.

وبذلك تكون عملية التسجيل والتفعيل قد تمت بنجاح وبشكل كامل.

تسجيل وإثبات الحضور في منصة مدرستي التعليمية

تقدم مدرستي وسائل تعليمية متنوعة بطريقة ماتعة وتفاعلية، من خلال الفيديوهات والألعاب الإلكترونية المختلفة، هذا إلى جانب الصفوف الافتراضية المتزامنة وغير المتزامنة، فيما يجب على الطالب تسجيل حضور الفصول الافتراضية المتزامنة والتي تكون محددة وفقا لمواعيد واضحة في الجدول الدراسي الموجود على الصفحة الرئيسية للمنصة، ويمكن تثبيت حضور الطالب من خلال اتباع الخطوات التالية:

Advertisements

تسجيل دخول الطالب للمنصة في الوقت المحدد من قبل الوزارة وفقا لمرحلته الدراسية.

تظهر الشاشة الرئيسية، والتي من خلالها يتم الضغط على الجدول الدراسي.

تظهر الدروس الافتراضية المتزامنة وفقا لمواعيد محددة.

عند موعد بدء الحصة يتم الضغط على تسجيل الحضور إلى جانب الدرس.

الضغط على الدرس والدخول إلى منصة مايكروسوفت تيمز وبدء الحصة.

منصة مدرستي للمعلم

عملت الوزارة على مدار الأيام السابقة على تعزيز مستوى الوعي بالتعليم الإلكتروني عن بعد، من خلال التعرف على موارد منصة التعليم الجديدة، حيث تم عقد الدورات التدريبية المكثفة ونشر الدليل الإرشادي للمعلمين والمعلمات لآلية عقد اللقاءات الافتراضية من خلال مايكروسوفت تيمز، وآلية إنشاء الدروس بطريقة متزامنة وغير متزامنة، وكيفية إنشاء الاختبارات وغيرها من المهام التي تقع على عاتق المعلم أو المعلم.

ومن أبرز المهام التي تقع على عاتق المعلم أن يرفع مستوى الوعي بالخدمات التقنية وأهمية المحافظة على سرية البيانات عند الطلاب، وأهمية التقيد بالأخلاقيات في المجتمع المدرسي الإلكترونية، وفي حال اشتبه المعلم بوجود تسريب لبيانات طلابه ووجود طرف خارجي في فصله الافتراضي عليه فوراً التواصل مع الدعم الفني لمنصة مدرستى على الرقم 920033988.

منصة مدرستي للطالب وولي الأمر

تنبع أهمية الدخول إلى موقع المدرسة الجديدة من قبل الطلاب وأولياء الأمور والمداومة على تسجيل الحضور من مبدأ تعزيز الثقافة الجديدة في التعليم الإلكتروني، وهو ما أكد عليه الوزير الدكتور حمد آل الشيخ، حيث تهدف الوزارة إلى توسيع الوسائل التفاعلية للتعليم الإلكتروني وأن تكون جزأ لا يتجزأ من الدراسة في كل عام، حتى مع عودة الدراسة الحضورية، وذلك مواكبة للتطورات الحادثة على مستوى العالم في هذا المجال.

وللاستفادة القصوى من كافة الخدمات التعليمية يجب على المستخدم كطالب أو كولي أمر الاطلاع على كافة الإرشادات والصور التوضيحية التي نشرتها التعليم من خلال حساباتها الرسمية على تويتر، وذلك من إضفاء المزيد من السهولة في إنجاز المهام اليومية المطلوبة والتواصل بشكل فعال مع المجتمع المدرسي الإلكتروني.

وشددت التعليم على أهمية الحفاظ على سرية بيانات الدخول الطالب،وعدم التعامل مع الأشخاص الذي يقدمون خدمات تسجيل وحل مشاكل بمقابل مادي، كما حذرت الوزارة من تصوير الدروس الافتراضية أو الزملاء الطلاب ومشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ونوهت على ضرورة أن يتم الطالب تسجيل الخروج فور انتهاء يومه الدراسي.

رابط تسجيل الدخول الجديد لمنصة مدرستي

نظراً للأعداد الكبير التي تستفيد من خدمات المنصة، وتجنباً للأعطال والتوقفات لخوادم المنصة، فقد قسمت الوزارة التعليمية أوقات الدخول بحسب المراحل الدراسية المختلفة، حيث حددت الوقت من 7 – 2 الفترة الصباحية لمعلمي وطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية، والوقت من 2 – 8 الفترة المسائية لطلاب ومعلمي المرحلة الابتدائية.

وقد يعاني بعض الطلاب والمعلمين من عدم القدرة إلى الوصول إلى رابط موقع مدرستي، وذلك بسبب اختفاءه في بعض الأحيان من محرك البحث جوجل، لذلك نرفقه لكم من خلال الضغط على موقع منصة مدرستي التعليمي.