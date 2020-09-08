شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة لمحطة كهرباء الظهران قبل 60 عام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت الشركة كشفت الشركة السعودية للكهرباء اليوم الثلاثاء عن صورة نادرة لمحطة توليد الكهرباء في الظهران قبل 60 عام . وأظهرت الصورة محطة الظهران المتصلة بمحطة التوليد في رأس تنورة وبقيق؛ لإمداد شركة أرامكو بالطاقة الكهربائية في عام 1380 هـ الموافق 1960 م .

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