شكرا لمتابعة خبر عن متعافي يروي تفاصيل إدمانه للمخدرات وعودته للحياة بفضل برنامج «منتصف الطريق» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى أحد المتعافين من المستفيدين من برنامج منتصف الطريق بمستشفى الصحة النفسية بأبها، تفاصيل إدمانه المخدرات ومحاولته الإنتحار مرتين، وكيف ساعده البرنامج لإستعادة حياته مرة أخرى.

وقال المتعافي (م. م) 36 عاما، خلال حفل تخريج 8 مستفيدين من أصل 139 أتموا البرنامج خلال العامين الماضيين، بأنه عانى خلال فترة التعاطي ما يكفي من الألم والتعب والكآبة والحزن والتي مر عليها 16 عام، مردفا بأنه يشعر بالفخروالإعتزاز بأنه نجح في استعادة حياته الكريمة، وعاد إلى عمله وزوجته بفضل ما وجد في برنامج ومنزل منتصف الطريق، ومحاولة الانتحار مرتين، بعد ما يئس من حياته ولكن لحسن حظي فقد كانتا فاشلتين" بحسب الوطن.

وأضاف بأن تشخيصه كان يوضح بأنه مريض بالانفصام الدائم، عندما كان يخفي إدمانه عن الأطباء، إلا أنه قرر هذه المرة أن يكون شجاعًا ويعترف بالإدمان ونجى بعد عدة مرات يتم تنويمه في الأقسام النفسية وليست أقسام الإدمان، فيخرج أسوأ من التي تسبقها.

وتابع المتعافي بأنه خلال فترة علاجه الأخيرة بعث الله لي أشخاصا يدين لهم بحياته،انتشلوه من حياة اليأس والألم إلى حياة الأمل والتعافي، هؤلاء الأشخاص هم منسوبو وحدة الرعاية اللاحقة ومنزل منتصف الطريق، والفريق العلاجي الذي كان يتابع حالته بشكل دائم»، مقدما نصيحته لكل شخص مدمن يبحث عن حياة كريمة الالتحاق بالبرنامج.