شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية: 5 فئات مستحقة لخدمة معاش الضمان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، تفاصيل خدمة معاش الضمان، والمقصود بها هي المبلغ المنتظم، الذي يتقرر للمستفيد، بموجب أحكام نظام الضمان الإجتماعي، ولائحته التنفيذية .

وأوضحت الوزارة الفئات المستحقة، من معاش الضمان وهم "الأيتام، والعاجزون عن العمل، ومجهولوا الأبوين وتجاوزوا سن الـ18 عام ومن بلغ سن الشيخوخة، والنساء اللاتي لا عائل لهم".

واشترطت الوزارة للشمول بالمعاش، أن يكون سعودي الجنسية، ويقيم بالمملكة إقامة دائمة، ويستثنى من شرط الجنسية، المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي، وأبناء الأرملة السعودية من زوجها الأجنبي، وكذلك المعوقون والأرملة أن الأيتام، والأيتام ممن لا تتوافر لديهم وثائق إثبات الجنسية السعودية.