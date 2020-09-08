شكرا لمتابعة خبر عن «المسند» يتوقع تشكل سحب ممطرة فوق مرتفعات عسير وجازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن ‏اليوم الثلاثاء، من المتوقع أن تتشكل السحب التي قد تكون ممطرة فوق مرتفعات عسير وجازان.

وأشار الدكتور عبدالله المسند، إلى أنه ربما تمتد حتى أجزاء من منطقتي الباحة ومكة المكرمة؛ فيما كشف عن قائمة بدرجات الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم في 26 محطة بالمملكة.