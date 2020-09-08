شكرا لمتابعة خبر عن إعفاء المواطنين الدارسين ببرامج الدبلوم المهنية من الضريبة المضافة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إعفاء المواطنين ببرنامج الدبلوم من الضريبة المضافة بناءً على الأمر الملكي الخاص بتحمل الدولة للضريبة المضافة . أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إعفاء المواطنين ببرنامج الدبلوم من الضريبة المضافة بناءً على الأمر الملكي الخاص بتحمل الدولة للضريبة المضافة . وأكدت " التدريب التقني والمهني " أنها تلقت خطاب من الهيئة العامة للزكاه والدخل يفيد بتطبيق الأمر الملكي بتمل الضريبة المضافة عن المواطنين ببرنامج الدبلوم ولا ينطبق الإعفاء على البرامج والدورات التأهيلية والدورات التطويرية ، وفقاً لـ " الوطن " .

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