شكرا لمتابعة خبر عن قرار الجرائم الموجبة للتوقيف لن يُطبق على القضايا السابقة على تاريخ صدوره والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وجهت النيابة العامة جميع فروعها بتنفيذ قرار الجرائم الموجبة للتوقيف الصادر مؤخراً بدءً من تاريخ صدوره في التاسع من محرم دون تطبيقه بأثر رجعي على القضايا السابقة .
ويجوز للنائب العام إصدار قرار الإفراج عن الموقوفين في الجرائم التي صنفت بأنها جرائم كبيرة موجبة للتوقيف وفقاً للفقرة الخامسة ، وعند الإختلاف في تفسير القرار يرجع للنائب العام وله إصدار مذكرة توضيحية . ، وفقاً لـ " عكاظ "
وصدرت الموافقة مؤخراً على تعديل نظام الإجراءات الجزائية ، وللنائب العام تحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف بالإتفاق مع رئاسة أمن الدولة ووزارة الداخلية .
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