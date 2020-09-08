الأكاديمية الرقمية تعلن بدء التسجيل في معسكر همة لتطوير البرمجيات

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تعلن الأكاديمية السعودية الرقمية (إحدى مبادرات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات) عن فتح باب التسجيل في (معسكر همة لتطوير البرمجيات) وهو رابع معسكرات الهمم الرقمي كمعسكر تقني مكثف ومتخصص في تطوير البرمجيات لتأهيل وصقل مهارات حديثي التخرج والباحثين عن عمل وتعزيز الحصول على فرص توظيف لدى شركاء التوظيف في الأكاديمية على النحو التالي:

موعد البرنامج:

سوف يقام التدريب عن بعد من الأحد 1442/2/24هـ (الموافق 2020/10/11م) حتى الأحد 1442/6/4هـ (الموافق 2021/1/17).

شروط القبول:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال ونساء).

– خريج بكالوريوس فأعلى في أحد التخصصات التقنية والمعلوماتية.

– إتقان اللغة الإنجليزية (جميع المواد التدريبية والاختبارات ستكون باللغة الإنجليزية).

– التفرغ التام وعدم الارتباط بأي جهة عمل وغير مسجل في التأمينات الاجتماعية.

– إجتياز مرحلة التحديات والمهارات التقنية

– توفير جهاز كمبيوتر لا تقل سعته عن 4 جيجابايت واتصال مستقر بالإنترنت طوال فترة المعسكر.

– إجتياز المقابلة الشخصية.

نبذة عن المعسكر:

سيقام المعسكر في (14 أسبوعا) وأكثر من (560) ساعة تدريبية، يتضمن المعسكر تدريبات عملية مكثفة في اساسيات الويب ، البايثون ، MENA STACK والجافا وغيرها من المهارات التقنية بإستخدام أكثر من 20 أداة،بالإضافة إلى مشروع تطبيقي شامل يحاكي واقع بيئة الأعمال والأدوار الوظيفية لمختصي تطوير البرمجيات، جميع الدورات التدريبية ستكون بالفترة الصباحية من ٩ صباحاً وحتى ٥ مساءً وأحيانا يمتد إلى ما بعد الساعة 5 مساءً عند الحاجة للتجهيز لمشروع او اختبار معين، يحتوي البرنامج على ثلاث كفايات وهي (الكفايات التقنية، المهارات الشخصية، إدارة المشاريع) يحصل بعدها المتدرب على شهادة اجتياز من المعسكر.

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أهداف البرنامج:

– الاستثمار في المواهب الشابة.

– تقديم مفهوم تطوير البرمجيات وتطبيقاته المختلفة.

– الموائمة مع احتياج سوق العمل في المجال.

– ربط المخرجات الأكاديمية مع الكفايات المهنية.

– الجاهزية لسوق العمل.

مزايا البرنامج:

– تدريب عن بعد.

– تدريب نوعي مكثف في المجال.

– إرشاد مهني من خبراء مهنيين.

– الحصول على شهادة إجتياز المعسكر.

– تعزيز فرصة الحصول على الوظيفة في نفس المجال.

للإطلاع على فيديو تعريفي عن معسكر همة لتطوير البرمجيات: إضغط هنا

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الإثنين 1441/1/19هـ من خلال الضغط على (قدم على البرنامج) في الرابط التالي: https://bit.ly/3k0Od21

#دورات_عن_بعد

تفاصيل أكثر:

https://sda.edu.sa/ar/program/SW

