وزارة الموارد البشرية تعلن 1016 وظيفة للجنسين عبر بوابة العمل عن بعد

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تعلن وزارة الموارد البشرية (بوابة العمل عن بعد) عن توفر (1016) وظائف متنوعة للرجال والنساء في مختلف المناطق (لحملة كافة المؤهلات)، وهي وظائف مناسبة لمن يواجهون حواجز تعرقل دخولهم لسوق العمل بسبب (المواصلات، البعد الجغرافي) أو الراغبين في العمل بمرونة أكثر حسب الشروط والمتطلبات التالية:

أهم مجالات العمل المتاحة حالياً عن بعد:

– الدعم الفني

– إدخال البيانات

– خدمة العملاء

– التسويق

– التسويق الإلكتروني

– التقارير

– المبيعات

– الكتابة

– التصميم

– المحاسبة

– تحصيل الديون

– تدقيق الحسابات

– كتابة وإدارة المحتوى

– المساندة الإدارية

– العلاقات العامة

الشروط العامة للتقديم على وظائف العمل عن بعد:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة (سعودي الجنسية).

– أن يكون العمر من 18 سنة إلى 60 سنة.

– إجادة استخدام أجهزة التقنية الحديثة.

– حساب أبشر مفعل.

المزايا للباحثين عن عمل:

– زيادة فرص العمل وتنوعها.

– توفير تكلفة المواصلات والتنقل.

– مرونة في زمان ومكان العمل.

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المزايا للباحثين من ذوي الإعاقة:

– إدماج العاملين من الاشخاص ذوي الإعاقة ضمن سوق العمل.

– خلق فرص مناسبة.

– تخفيف عناء التنقل للعمل بشكل يومي.

خطوات التسجيل للباحثين عن عمل:

– زيارة بوابة العمل عن بعد.

– اضغط على ايقونة (حساب جديد) ثم (حساب عامل عن بعد).

– أنشئ حسابك الإلكتروني في البوابة.

– عند إنشاء الحساب قم ببناء أو تحميل سيرتك الذاتية.

– عند الانتهاء من السيرة الذاتية سيظهر لك ملفك التعريفي ويمكنك التقديم على الوظائف المتاحة.

نبذة عن البرنامج:

برنامج العمل عن بعد الذي نقدمه لك هو أول كيان سعودي رسمي مرخص من قبل وزارة الموارد البشرية (وزارة العمل سابقاً) يعنى بدعم وتنظيم العمل عن بعد. يخضع البرنامج للإشراف من قبل شركة تكامل لخدمات الأعمال وهي شركة حكومية تابعة لمنظومة وزارة العمل تقدم حلولاً متكاملة للعمل عن بعد من خلال وضع القوانين والضوابط والتنسيق مع الجهات الخاصة والحكومية لتوفير الدعم اللازم

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال التسجيل في المنصة ثم اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب (صفحات متعددة) على الرابط التالي: https://teleworks.sa/ar/jobs/

