وزارة الصحة تعلن 1066 وظيفة في طب الأسنان بجميع مناطق المملكة

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تعلن وزارة الصحة عن توفر (1066) وظيفة في جميع مناطق ومحافظات المملكة للسعوديين فقط (رجال ونساء) حملة مؤهل البكالوريوس في تخصص (طب الأسنان) على النحو التالي:

الشروط:

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– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على البكالوريوس في تخصص (طب الأسنان).

– لا يشترط الخبرة.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الإثنين 1442/1/19هـ عبر بوابة التوظيف بوزارة الصحة: http://s.moh.gov.sa/jobs ويستمر لمدة (اسبوعين) من تاريخ هذا الإعلان.

تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a…

