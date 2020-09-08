وزارة الصحة تعلن 1066 وظيفة في طب الأسنان بجميع مناطق المملكة

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تعلن وزارة الصحة عن توفر (1066) وظيفة في جميع مناطق ومحافظات المملكة للسعوديين فقط (رجال ونساء) حملة مؤهل البكالوريوس في تخصص (طب الأسنان) على النحو التالي:
الشروط:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصل على البكالوريوس في تخصص (طب الأسنان).
– لا يشترط الخبرة.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من اليوم الإثنين 1442/1/19هـ عبر بوابة التوظيف بوزارة الصحة: http://s.moh.gov.sa/jobs ويستمر لمدة (اسبوعين) من تاريخ هذا الإعلان.
تفاصيل أكثر:
https://www.wadhefa.com/job_a…
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