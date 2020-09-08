لينوفو تطلق أحدث أجهزة Legion المحمولة والمكتبية في المملكة العربية السعودية

︎ :

.



أعلنت شركة لينوفو عن إطلاقها أحدث أجهزة الحاسوب المحمولة والمكتبية من فئة Legion المصممة لمحبي الألعاب في المملكة العربية السعودية مع ميزات رئيسية بارزة منها لوحة مفاتيح TrueStrike وتقنية التبريد Coldfront 2.0.

وتشمل الأجهزة الجديدة كل من الحواسيب المحمولة Legion 7 و Legion 5 وجهاز 5P، بجانب الحاسوب المكتبي Tower 5.

وبهذا الشأن، صرح مروان بساط، المدير العام لشركة لينوفو في المملكة العربية السعودية: “تركز لينوفو على توفير تجربة لعب غامرة بمستويات جديدة ومتقدمة من التفاعل والانسيابية لعشاق الألعاب باعتبارها أولوية رئيسية للشركة ولعلامتها التجارية Legion. ومن خلال التعاون مع اللاعبين لفهم احتياجاتهم بشكل تام، تمكنّا من تطوير مجموعة جديدة من أجهزة الحاسوب التي تم تصميمها مع التركيز بشكل أساسي على تجربة المستخدم النهائي. ومع استمرار المملكة العربية السعودية في قيادة مجتمع الألعاب العالمي، نعتقد أن أجهزتنا الجديدة ستمنح المستهلكين تلك الميزة التنافسية التي يتطلعون إليها عند شراء أجهزة تمكنهم من متابعة شغفهم وهواياتهم أو وظيفتهم اليومية بدوام كامل”.

الحاسوب المحمول Legion 7

يتميز جهاز الحاسوب المحمول Legion 7 من لينوفو بتصميم نحيف مع هيكل من الألمنيوم، ويأتي مع شاشة بقياس 15.6 بوصة.

ويضيف الجهاز الجيل العاشر من معالجات إنتل Core i7 H مع معالجات إنفيديا رسومات GeForce RTX، وذاكرة رام من نوع DDR4، وقرص تخزين SSD من نوع M.2 NVMe PCIe. كما يضيف لوحة مفاتيح TrueStrike، بجانب خاصية التبريد Legion Coldfront 2.0 مع تقنية Vapor Chamber ودعم Dual Burn، مما يعزز أداء المعالج ووحدة معالجة الرسومات للحدث الأقصي.

ويحوي حاسوب لينوفو المحمول الجديد بطارية تدوم حتى 8 ساعات من العمل على شحنة واحدة بحسب كلام الشركة.

يتوفر الجهاز بسعر يبدأ من 8,429 ريالًا سعوديًا في متاجر إكسترا ومكتبة جرير.

الحاسوب المحمول Legion 5

يتوفر الجهاز مع معالجات إنتل Core i7-H من الجيل العاشر ومعالجات AMD Ryzen 7 ووحدة معالجة رسومات GeForce RTX من إنفيديا، بجانب ذاكرة DDR4 وقرص تخزين M.2 NVMe PCIe SSD. ويقدم تقنية التبريد Legion Coldfront 2.0، وتقنية Dual Burn لتحسين الأداء، بالإضافة إلى لوحة مفاتيح TrueStrike.

ويأتي Legion 5 بشاشة بخيارات تشمل 15.6 بوصة و17 بوصة بدقة 1080 بكسل مع سرعة تحديث مناسبة للاعبين.

تتوفر نسخة 15.6 بوصة مع معالج Intel Core i7 حاليًا لدى مكتبة جرير وإكسترا بسعر يبدأ من 6,019 ريالًا سعوديًا.

أما نسخة 15.6 بوصة مع معالج AMD Ryzen 7 فستتوفر قريبًا لدى جرير وإكسترا بسعر يبدأ من 4,999 ريالًا سعوديًا.

Advertisements

حاسوب لينوفو المحمول Legion 5P

يأتي جهاز Legion 5P بتصميم جميل وهيكل قوي مع شاشة بقياس 15.6 بوصة من نوع FUll HD IPS بسطوع 500 وحدة إضاءة، وتجلب معدل تحديث 240 هرتز بفضل تقنيات VESA DisplayHDR 400 و Dolby Vision.

يدعم الجهاز معالجات إنتل Core i7 الجيل العاشر ومعالجات رسومات GeForce RTX، بجانب ذاكرة DDR4، وقرص M.2 NVMe PCIe SSD.

ويضيف بطارية بقوة 80 واط تدوم حتى 8 ساعات بشحنة واحدة، وتدعم الشحن السريع من صفر لـ50% في 30 دقيقة.

سيتوفر الحاسوب المحمول Legion 5P قريبًا في المملكة العربية السعودية بسعر يبدأ من 7,219 ريالًا لدى مكتبة جرير وإكسترا.

حاسوب لينوفو المكتبي Legion Tower 5

يقدم جهاز سطح المكتب Legion Tower 5 من لينوفو قدرات أعلى لعشاق الألعاب مع معالجات إنتل Core i7 الجيل العاشر ومعالجات رسومات إنفيديا RTX 2080 SUPER التي توفر معدل تحديث عالٍ بدقة 4K.

ولتحسين جودة اللعب وانسيابية العمل يضيف الجهاز نظام تبريد سائل..، وإضاءة LED زرقاء، بجانب إضاءة RGB داخلية اختيارية.

سيتوفر الحاسوب المكتبي Tower 5 خلال الفترة القادمة بسعر يبدأ من 6,399 ريالًا سعوديًا لدى إكسترا ومكتبة جرير.

