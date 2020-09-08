الحادث بحي المناخ..

اندلع حريق في مستودع للخيام بحي المناخ بالعاصمة الرياض، وانتقلت فرق الدقاع المدني لمباشرة الحادث. وذكر الدفاع المدني –عبر تويتر- أن مدني الرياض باشر حريقًا اندلع في مستودع للخيام بحي المناخ، مشيرًا إلى أن فرق الدفاع المدني تعمل حاليًا على منع انتقال النيران للمواقع المجاورة. Advertisements اقرأ أيضًا: إخماد حريق هائل في مستودعين للبلاستيك والإطارات.. والدفاع المدني يُحقق في الأسباب الدفاع المدني: وفاة 7 أشخاص في حريق منزل بحي الجرادية بالرياض

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كانت هذه تفاصيل خبر اندلاع حريق بمستودع خيام بالرياض.. والدفاع المدني يعمل على حماية المواقع المجاورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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