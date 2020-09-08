شرطة الجوف تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية في الأماكن العامة

الالتزام بالتباعد الجسدي ضمن الضوابط

تتابع شرطة منطقة الجوف التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية، للحدِّ من انتشار فيروس كورونا المستجد بارتداء الكمام وتطبيق التباعد الجسدي أثناء التسوق والتجمعات، وذلك خلال جولاتها الميدانية بالمنطقة. وتقوم شرطة الجوف بتحرير المخالفات بحقّ المخالف في حال لم يتبع الإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال الزيارة المستمرة للأماكن العامة التي يقصدها سكان المنطقة، في ضوء التعاون مع جميع الجهات في هذا الشأن.

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