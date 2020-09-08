تطبيق «تباعد» يؤكد عدم احتفاظه ببيانات المشتركين.. ويوضح مصيرها

أكد تطبيق «تباعد» المعتمد من وزارة الصحة، على عدم احتفاظه ببيانات المواطنين والمقيمين المشتركين في التطبيق المعني بمصابي فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه يقوم بتمرير تلك البيانات لوزارة الصحة دون الاحتفاظ بها.

وذكر التطبيق –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطنة، بأن «تباعد» يقدم خدمة اختيارية عن ورود الاشعار بمخالطة شخص مصاب، وهي طلب مساعدة من وزارة الصحة، ويتطلب ذلك رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال وتعبئة استمارة صحية.

وأشار تطبيق «تباعد»، إلى أن البيانات يتم تمريرها لوزارة الصحة بدون حفظها.

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وجّهت مواطنة، استفسارًا بورود إشعار لها بوجود شخص مصاب بكورونا قريبًا منها أثناء تواجدها بالسوق، متسائلة عن كيفية التصرف في هذه الحالة؟.

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