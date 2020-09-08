الحصيني يتوقع المناطق المتأثرة بهطول الأمطار خلال الساعات المقبلة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عضو لجنة تسميات المناخية، هطول أمطار بعددٍ من المناطق خلال الساعات المقبلة.

وقال الحصيني، عبر تويتر، متوقع اليوم الثلاثاء وليلة الأربعاء، هطول أمطار متفاوتة من مكان الى آخر من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاء من مرتفعات مكة والباحة وعسير وجازان وشمال الطائف وجنوب المدينة و أجزاء من اليمن. مشيرًا إلى أنَّ الأجواء ستكون حالة نهارًا معتدلة ليلًا على معظم مناطق المملكة والخليج، لافتًا إلى أن الأمطار متوقع امتدادها لسلطنة عُمان وجنوب الأمارات.

سيول السودان

وحول حالة الطقس في السودان، قال الحصيني: إنَّ إخواننا في السودان في كارثة بسبب السيول؛ حيث جاوزت معدلات الفيضانات والأمطار لعام2020-1442هـ حسب البيانات الرسمية في السودان، الأرقام القياسية التي رصدت في السجل المناخي، ومتوقع استمرار الأمطار عليهم الأيام القادمة.