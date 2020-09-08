«الضمان الصحي» يحدد شروط إجراء عملية «تكميم المعدة» من خلال وثيقة التأمين

ردًا على استفسار مواطن..
أوضح مجلس الضمان الصحي، شروط إجراء عمليات السمنة المفرطة «تكميم المعدة» من خلال وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة.
وأشار المجلس –عبر تيوتر- ردًا على استفسار بهذا الخصوص، إلى أن وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة، تغطي جراحة السمنة المفرطة عن طريق عمليات تكميم المعدة «Sleeve» فقط، عند تجاوز كتلة الجسم 45 «BMI» بحد أقصى 20 ألف ريال.
ووجّه أحد المواطنين استفسارًا قال فيه «هل أقدر أسوي التكميم بأقل من 20 ألف ريال، مع العلم أن كتلة الجسم 46 لأني رحت أكثر من مستوصف يقولو ما يشمل أو ما يغطي».
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