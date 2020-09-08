«البلديات» تتفاعل مع «حرق نفايات بأحد المواقع» بإحالة المخالفة للتحقيق

الأهالي يعانون أمراضًا تنفسية

تفاعلت وزارة الشؤون البلدية والقروية مع حرق نفايات بأحد المواقع، والتي تسبَّبت في معاناة الأهالي من أمراض تنفسية. وتلقّت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، بلاغًا جاء فيه: «إنَّ بلدية الثنية وتبالة مستمرة في حرق النفايات ومازال أهالي القوزية يعانون من الأدخنة التي استقرَّت داخل بيوتهم وتسبَّبت في أمراض تنفسيه لكثير منهم»، فيما ردَّت الوزارة بأنَّ الملاحظة تمَّت إحالتها للجهة المختصة بالأمانة التي يتبع لها الموقع للمتابعة.

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