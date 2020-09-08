القيادة تهنئ الرئيس إمام علي رحمان بذكرى استقلال طاجيكستان

عبر برقيتين لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد..

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، إلى الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدَّى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية طاجيكستان الشقيق، اطراد التقدم والازدهار. Advertisements كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، إلى رئيس جمهورية طاجيكستان، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية طاجيكستان الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار. اقرأ أيضًا: القيادة تهنئ رئيسي رومانيا وإفريقيا الوسطى

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