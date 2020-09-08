بالصور.. اندلاع حريق بمستودع للأخشاب.. و«مدني بريدة» يحاول السيطرة

يقع على طريق الملك عبدالعزيز..
تباشر فرق الدفاع المدني ببريدة في منطقة القصيم، حريقًا اندلع في مستودع للأخشاب، السيطرة عليه وإطفائه.
وذكر الدفاع المدني –عبر حسابه على تويتر- أن مدني بريدة يباشر حاليًّا حريقًا اندلع في مستودع أخشاب على طريق الملك عبدالعزيز.
وأشار الدفاع المدني إلى أن عمليات إخماد النيران المشتعلة ما زالت مستمرة.
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